Viking Line начинает сокращения. Переговоры коснутся и эстонских работников

Viking Line сегодня сообщила, что начинают переговоры для перевода на работу с частичной занятостью и/или сокращения 200 человек. Переговоры начнутся 1 сентября и по плану продлятся шесть недель. Аналогичные переговоры пройдут и в Эстонии, обещает судоходная компания в пресс-релизе. Изменения касаются именно наземных работников судоходной компании.

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