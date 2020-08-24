24.08.2020, 13:47

Viking Line начинает сокращения. Переговоры коснутся и эстонских работников


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Viking XPRS saabub esimest korda Eesti lipu all Tallinna sadamasse
Viking XPRS saabub esimest korda Eesti lipu all Tallinna sadamasseFoto: Tanel Meos

Судоходная компания Viking Line сегодня сообщила, что начинает переговоры среди прочих с эстонскими работниками, чтобы ввести изменения для 200 связанных с наземным обслуживанием работников — это означает либо работу с частичной занятостью, либо потерю работы для работников из Эстонии, Финляндии, Швеции и Аландских островов. Всего переговоры касаются 570 работников.

Viking Line сегодня сообщила, что начинают переговоры для перевода на работу с частичной занятостью и/или сокращения 200 человек. Переговоры начнутся 1 сентября и по плану продлятся шесть недель. Аналогичные переговоры пройдут и в Эстонии, обещает судоходная компания в пресс-релизе. Изменения касаются именно наземных работников судоходной компании.

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