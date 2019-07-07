ВИДЕООПРОС DELFI: В эстонской клубнике нашли запрещенные химикаты. Какую клубнику теперь предпочитают покупатели?

Как оказалось, несмотря ни на что, эстоноземельцы остаются верны местной, выращенной в Эстонии клубнике.

В ходе эксперимента Maaleht на Центральном рынке была приобретена эстонская клубника, выращенная на хуторе Сепакыртси. В ней были обнаружены диметоат и ометоат. Данные вещества — инсектициды, предназначенные для уничтожения вредных насекомых, и акарициды, предназначенные для борьбы с клещами. Это нейротропные яды, которые в большом количестве могут вызвать судороги и даже смерть. Они действуют как при употреблении внутрь, так и при простом контакте и даже вдыхании.

По словам эксперта, диметоат и ометоат — самые опасные из всех обнаруженных в клубнике веществ. Более того, данные пестициды запрещены к использованию в Эстонии при выращивании клубники. Диметоат можно использовать лишь для выращивания зерновых культур, корнеплодов и декоративных растений, но никак не для клубники.

Ану Яаникесинг, продающая клубнику хутора Сепакыртси на Центральном рынке, утверждает, что сама лично ее выращивала и, положа руку на сердце, клянется, что она свои клубничные поля ничем не опрыскивала.