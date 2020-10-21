ВИДЕООПРОС DELFI | Счастливая старость или сиюминутное счастье: что думает народ о пенсионной реформе?

“Если у кого-то долги, кредиты, а они хотят сейчас нормально жить, то эти деньги решат некоторые проблемы. Кто-то может и оставить”, — сказала одна из респонденток. “Возможно, сниму. Большой необходимости в этом нет”, — пояснил другой опрошенный.

В целом мнения разделились. “Нет, не буду. Не хочу. Это глупость. Если люди сейчас заберут, потратят через пару дней. И смысл? Я лучше буду копить”, — добавил другой участник опроса.

Реформа

Во вторник президент Эстонии приняла Закон о реформе второй пенсионной ступени. Таким образом жителям Эстонии будет предоставлен выбор: продолжить накопления или прекратить. Если же они захотят забрать свои накопления, то вынуждены будут заплатить государству подоходный налог. Подробнее читайте здесь.

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