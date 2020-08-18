18.08.2020, 21:42

ВИДЕО | Жуткое зрелище: в Лаагри в Rimi по ватрушкам ползают насекомые

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Читатель Delfi прислал во вторник в редакцию видеозапись, сделанную в отделе выпечки в Laagri Rimi. На записи видно, как по булочкам с творогом ползают какие-то букашки.

Специалист по внутренней коммуникации Тайми Тиххонов сказала Kasulik.ee, что магазин о произошедшем оповещен и продукция с прилавка убрана. "Мы хотим предлагать покупателям Rimi качественную выпечку. Мы делаем со своей стороны всё, чтобы подобная ситуация больше не повторилась", — сказала она.

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