ВИДЕО | Жуткое зрелище: в Лаагри в Rimi по ватрушкам ползают насекомые

Специалист по внутренней коммуникации Тайми Тиххонов сказала Kasulik.ee, что магазин о произошедшем оповещен и продукция с прилавка убрана. "Мы хотим предлагать покупателям Rimi качественную выпечку. Мы делаем со своей стороны всё, чтобы подобная ситуация больше не повторилась", — сказала она.

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