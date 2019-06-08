08.06.2019, 09:30

ВИДЕО | Вы когда-нибудь видели, как печатают газеты? Смотрите, как создавался свежий объединенный номер LP и EPL


rus.delfi.ee
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Со вчерашнего дня выходные с прессой начинаются уже в пятницу, потому что летом субботний еженедельник LP и ежедневная газета Eesti Päevaleht выходят в этот день вместе.

Смотрите, как печатали новехонький объединенный номер LP и Eesti Päevaleht и что говорят об этом главный редактор LP Ингрид Вейденберг и исполнительный редактор Eesti Päevaleht и руководитель новостной редакции Михкель Тамм.

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