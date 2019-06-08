08.06.2019, 09:30
ВИДЕО | Вы когда-нибудь видели, как печатают газеты? Смотрите, как создавался свежий объединенный номер LP и EPL
Со вчерашнего дня выходные с прессой начинаются уже в пятницу, потому что летом субботний еженедельник LP и ежедневная газета Eesti Päevaleht выходят в этот день вместе.
Госпитализирован бывший президент СССР Михаил Горбачёв
Навка и Тарасова разругались в прямом эфире «Ледникового периода»
Космонавт Алексей Леонов назвал имя человека, убившего Гагарина
Выживший из группы Дятлова назвал причину смерти товарищей