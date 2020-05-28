ВИДЕО | Вице-президент Google похвалил продукт эстонского стартапа

Кофман практикует медитацию уже 35 лет, является тренером по медитации и коучем по менеджменту. По словам Кофмана, приложение Synctuition впечатляет, прежде всего, тем, что даже с учетом своего продолжительного опыта у него не получалось развивать состояние сознания с такой последовательностью.

Synctuition

”Приложение Synctuition стало частью моего дня, я рекомендую его всем своим друзьям и ученикам”, — сказал Кофман в видеоролике, добавив, что оказался настолько вдохновлен эстонским предприятием и его основателями, что решил поддержать бренд, став его представителем и ”послом”.

По словам соучредителя Synctuition Аллана Ээсмаа, поддержка Кофмана является важным признанием работы компании. ”Кофман — настоящий профи своего дела — как в сфере технологий, так и в области медитации. То, что он согласился нас представлять и рекомендовать, чрезвычайно лестно. Тем не менее, мы не собираемся почивать на лаврах и работаем над несколькими глобальными проектами, о которых объявим уже в ближайшие недели”, — отметил Ээсмаа.

Synctuition — это разработанное в Эстонии приложение для снижения стресса и для медитации, помогающее людям избавиться от напряжения посредством 20-минутных трехмерных звуковых фрагментов. Разработка приложения велась более десяти лет с целью улучшить при помощи технологии душевное здоровье людей. В аудиоклипах сочетаются музыка и звуки природы, записанные более чем в тысяче красивейших уголках мира.

Особенно быстро число поклонников приложения увеличивалось в последние месяцы. Synctuition позволяет людям смягчить напряжение, вызванное кризисом, изоляцией и социальным дистанцированием. В апреле в связи с чрезвычайным положением Synctuition сделала свое приложение бесплатным для пользователей с эстонскими IP-адресами.

Записанное Фредом Кофманом приветствие можно увидеть здесь.