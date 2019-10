ВИДЕО: В Таллинне установили "умный пешеходный переход". Зачем?

View this post on Instagram

Tähelepanu, jalakäija! Maailma esimene nutiülekäik on Tallinnas Tehnopoli juures avatud. Esialgu on tegu prototüübiga, aga kui see käiku läheb, ei tohiks autojuhile ükski üle tee mineja enam märkamatuks jääda. Tulevikus on võimalik autod ja ülekäigurajad omavahel ka suhtlema panna. Ninapidi nuhvlis või muidu hajevil kõndijale annab rada aga helisignaaliga märku, et ole tähelepanelik. Lahenduse on välja mõelnud noored insenerid idufirmast Bercman Technologies. Idee on elust enesest: ülekäiguradadel saab viga või hukkub endiselt inimesi. Loomulikult tutvustavad eestlased oma nutikat lahendust maailmas laiemalt ja arvata on, et targast rajast on kõikjal kasu #tehnopol #bercmantechnologies #smartcrossing