04.10.2019, 07:50

ВИДЕО: В Таллинне установили "умный пешеходный переход". Зачем?

 (31)
rus.delfi.ee
EST 37
ВИДЕО: В Таллинне установили "умный пешеходный переход". Зачем?
Nutikas ülekäiguradaFoto: Accelerista

Эстонский стартап Bercman Technologies установил в Таллинне первый умный пешеходный переход. Он сделает нашу жизнь безопасней и инфотехнологичней.

В этом году с января по сентябрь в Эстонии произошло 207 дорожных происшествий с пешеходами. Из них 201 человек получил травмы, а 6 погибло.

Большая часть происшествий происходит в городе на пешеходном переходе. Эстонский стартап установил 2 октября в районе Технополя первый умный пешеходный переход, который должен сделать движение более безопасным.

Вот как он выглядит: знак светится и издает звук, когда по зебре идут люди или едет велосипедист.

По словам руководителя проекта, человечество развивает самоходные автомобили, но мало уделяет внимание безопасности пешеходов.

Mark Suurkask, Bercman Technologies juht Foto: Accelerista
Читайте также:

Главная задача проекта — сделать безопасней пешеходный переход без светофора.

У умной зебры есть специальные камеры и сенсоры, которые следят и оповещают о происходящем участников движения, а также общаются с городской инфраструктурой и водителями.

Например, пешеходный переход может общаться с самоходным автомобилем (например, Tesla). На знаке установлена камера на 360 градусов.

Подобная технология позволяет роботам-курьерам лучше коммуницировать друг с другом. "Технология сообщает роботу, что дорога свободна и можно проезжать, чтобы доставить вам пиццу или обед быстрее".

View this post on Instagram

Tähelepanu, jalakäija! Maailma esimene nutiülekäik on Tallinnas Tehnopoli juures avatud. Esialgu on tegu prototüübiga, aga kui see käiku läheb, ei tohiks autojuhile ükski üle tee mineja enam märkamatuks jääda. Tulevikus on võimalik autod ja ülekäigurajad omavahel ka suhtlema panna. Ninapidi nuhvlis või muidu hajevil kõndijale annab rada aga helisignaaliga märku, et ole tähelepanelik. Lahenduse on välja mõelnud noored insenerid idufirmast Bercman Technologies. Idee on elust enesest: ülekäiguradadel saab viga või hukkub endiselt inimesi. Loomulikult tutvustavad eestlased oma nutikat lahendust maailmas laiemalt ja arvata on, et targast rajast on kõikjal kasu #tehnopol #bercmantechnologies #smartcrossing

A post shared by Accelerista (@accelerista) on

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: