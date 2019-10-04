ВИДЕО: В Таллинне установили "умный пешеходный переход". Зачем?

В этом году с января по сентябрь в Эстонии произошло 207 дорожных происшествий с пешеходами. Из них 201 человек получил травмы, а 6 погибло.

Большая часть происшествий происходит в городе на пешеходном переходе. Эстонский стартап установил 2 октября в районе Технополя первый умный пешеходный переход, который должен сделать движение более безопасным.

Вот как он выглядит: знак светится и издает звук, когда по зебре идут люди или едет велосипедист.

По словам руководителя проекта, человечество развивает самоходные автомобили, но мало уделяет внимание безопасности пешеходов.

Mark Suurkask, Bercman Technologies juht Foto: Accelerista

Главная задача проекта — сделать безопасней пешеходный переход без светофора.

У умной зебры есть специальные камеры и сенсоры, которые следят и оповещают о происходящем участников движения, а также общаются с городской инфраструктурой и водителями.

Например, пешеходный переход может общаться с самоходным автомобилем (например, Tesla). На знаке установлена камера на 360 градусов.

Подобная технология позволяет роботам-курьерам лучше коммуницировать друг с другом. "Технология сообщает роботу, что дорога свободна и можно проезжать, чтобы доставить вам пиццу или обед быстрее".