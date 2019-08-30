ВИДЕО | В Палдиски построят метаноловый завод за миллиард евро. Город получит сотни новых рабочих мест и новую школу

"Экологическая и детальная планировка, а также экологическое разрешение и разрешение на строительство займут 1,5-2 года. Но я могу сказать, что если у нас через полтора года будут все разрешения, мы сможем начинать проект", — сказал исполнительный директор Larkwater Group Юха Микконен.

Завод будет построен поблизости от въезда в Палдиски, на площадке за заправкой Alexela и станет производить 5000 тонн метанола в день. "Это один из крупнейших заводов в мире", — констатировал Микконен.

Если во время строительства на площадке начнут сновать около тысячи рабочих, то самому заводу потребуется около 300 работников. Но вдобавок к наемным работникам метаноловый завод предоставит работу через субподряд еще сотням людей.

Основным целевым рынком завода станет Евросоюз.

Старейшина Ляэне-Харьюской волости Яанус Саат подтвердил готовность быстро двигаться дальше с необходимыми планировками, потому что инвесторы пообещали сделать городу Палдиски щедрый подарок. "Мы захотели взамен новое школьное здание, которое стоит около 7 млн евро, — пояснил Саат. — Завод будет построен через пять лет, и мы хотим открыть новое школьное здание за это же время".

В новом школьном здании будут учиться эстоноязычные и русскоязычные дети Палдиски, прежние здания школ которых, очевидно, снесут. Новое здание, в котором также будут располагаться концертный зал и библиотека, построят рядом с нынешней общей гимназией.