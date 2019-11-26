ВИДЕО | В офисе эстонского бизнесмена в Одессе прошел обыск. Между полицией и его адвокатом произошла потасовка

Адвокат Александр Погорелый, являющийся представителем эстонского предпринимателя Марселя Вихмана на Украине, опубликовал в Facebook обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором рассказывает, что Украина стала похожа на Дикий запад, где с европейского инвестора пытаются содрать семь шкур. На прошлой неделе уже давно тянущийся бизнес-конфликт с уголовным оттенком принял новый оборот. Дело дошло до потасовки между адвокатом и полицией.
Уже несколько лет эстонский бизнесмен Марсель Вихман и его команда ведут борьбу за свой инвестиционный проект в куротном поселке Затока, который предусматривал строительство набережной, аквапарка, реконструкцию системы водоснабжения и водоотвода, строительство гостиниц и концертных площадок на общую сумму около 50 млн. евро.
В июне 2015 года первый километр набережной был сдан в эксплуатацию, но эстонцы вынуждены были прекратить финансирование проекта, так как между местными властями и Вихманом вспыхнул конфликт, в ходе которого стороны стали обвинять друг друга в незаконном захвате земли.
Местные власти обвиняют инвесторов в том, что они пытаются завладеть самой ценной территорией, а по словам представителей Вихмана, противоположная сторона является не местной властью, а организованной преступной группировкой.
Как говорят эстонские бизнесмены, за все время этого продолжительного конфликта они обращались за помощью к представителям власти на всех уровнях. Это и бывший губернатор Николай Степанов, и его предшественник Михаил Саакашвили и бывший глава ГУ Национальной полиции в Одесской области Лорткипанидзе. Все они не упустили случая пропиариться на скандальной теме, давали интервью, грозили пальцем, но ни одного реального действия предпринято не было.
В ходе борьбы эстонских бизнесменов и так называемой ОПГ Затоки было совершено покушение на адвоката эстонцев Александра Погорелова. Депутаты поселкового совета Затоки наняли киллеров. Для их задержания правоохранителям пришлось инсценировать убийство адвоката-заявителя.
Но несмотря на то, что дело находилось ”на особом контроле” у генпрокурора Украины, в итоге, задержанные депутаты поселкового совета Затоки, Бокий, Шевчук и Звягинцев, вышли из-под стражи и восстановлены в должности, а заказчики и киллеры оказались на свободе, утверждают представители эстонской стороны.
Как заявил летом представитель инвесторов Тынно Вяхк, после попытки убийства Погорелова "нас пытались подкупить. Теперь очевидно пытаются воздействовать при помощи уголовного дела, которое курируется высшими чинами полиции и СБУ".
На прошлой неделе, по всей видимости, дело вышло на новый уровень. По словам руководителя инвестиционного проекта Тынно Вяхка, в их одесском офисе в пятницу прошел обыск.
"Наше имущество грабят, на наших людей нападают, машины горят. Теперь кажется, что и генпрокурор запутался, если считает, что они провели обыски у тех людей, кто пытается украсть землю".
За день до визита Владимира Зеленского в Таллинн к нему обратился адвокат Александр Погорелый. По его словам, тема злоключения эстонского инвестора в Затоке уже более четырех лет переходит из повестки одной встречи высшего руководства Эстонии и Украины в другую.
"Каждый раз руководство нашей страны гарантировало эстонской стороне полную поддержку в разрешении этой проблемы, но на сегодняшний день сложилась совсем другая ситуация", - сказал Погорелый, по словам которого, высшее руководство правоохранительных органов пытаются путем манипуляций ввести в заблуждение в том, что это адвокат эстонского инвестора вымогает у председателя поселкового совета Вячеслава Бокия деньги.
"Это тот самый Бокий, который является заказчиком покушения на мое убийство, а также проходит по десяткам других дел по массовому хищению земли в Затоке". По словам адвоката, на встрече с инвестором Бокий заявил, что готов обсуждать продолжение проекта только при одном условии: если Погорелый откажется от продолжения уголовного дела и борьбы против хищений земли в Затоке.
"Человек, который в цивилизованном государстве за такие действия сидел бы в тюрьме, чувствует себя безнаказанно и ставит условия европейскому инвестору", - отметил Погорелый в видеообращении.
Погорелый опасается, что против него будут сфабрикованы обвинения, чтобы очернить в глазах президента Украины перед встречей с президентом Эстонии. Адвокат утвеждает, что у к этому подключились также сотрудники полиции и СБУ, которые в пятницу по сфабрикованному против адвоката делу "незаконно применив силу, пытались проникнуть в мою квартиру, вопреки всем процессуальным нормам".
Погорелый утверждает, что в прессе против него поднялась "грязная кампания" и просит президента не делать поспешных выводов: на кону стоит судьба одного из важнейших курортов Украины.
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