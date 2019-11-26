ВИДЕО | В офисе эстонского бизнесмена в Одессе прошел обыск. Между полицией и его адвокатом произошла потасовка

Как говорят эстонские бизнесмены, за все время этого продолжительного конфликта они обращались за помощью к представителям власти на всех уровнях. Это и бывший губернатор Николай Степанов, и его предшественник Михаил Саакашвили и бывший глава ГУ Национальной полиции в Одесской области Лорткипанидзе. Все они не упустили случая пропиариться на скандальной теме, давали интервью, грозили пальцем, но ни одного реального действия предпринято не было.

В ходе борьбы эстонских бизнесменов и так называемой ОПГ Затоки было совершено покушение на адвоката эстонцев Александра Погорелова. Депутаты поселкового совета Затоки наняли киллеров. Для их задержания правоохранителям пришлось инсценировать убийство адвоката-заявителя.

Но несмотря на то, что дело находилось ”на особом контроле” у генпрокурора Украины, в итоге, задержанные депутаты поселкового совета Затоки, Бокий, Шевчук и Звягинцев, вышли из-под стражи и восстановлены в должности, а заказчики и киллеры оказались на свободе, утверждают представители эстонской стороны.

Как заявил летом представитель инвесторов Тынно Вяхк, после попытки убийства Погорелова "нас пытались подкупить. Теперь очевидно пытаются воздействовать при помощи уголовного дела, которое курируется высшими чинами полиции и СБУ".

На прошлой неделе, по всей видимости, дело вышло на новый уровень. По словам руководителя инвестиционного проекта Тынно Вяхка, в их одесском офисе в пятницу прошел обыск.

"Наше имущество грабят, на наших людей нападают, машины горят. Теперь кажется, что и генпрокурор запутался, если считает, что они провели обыски у тех людей, кто пытается украсть землю".

За день до визита Владимира Зеленского в Таллинн к нему обратился адвокат Александр Погорелый. По его словам, тема злоключения эстонского инвестора в Затоке уже более четырех лет переходит из повестки одной встречи высшего руководства Эстонии и Украины в другую.

"Каждый раз руководство нашей страны гарантировало эстонской стороне полную поддержку в разрешении этой проблемы, но на сегодняшний день сложилась совсем другая ситуация", - сказал Погорелый, по словам которого, высшее руководство правоохранительных органов пытаются путем манипуляций ввести в заблуждение в том, что это адвокат эстонского инвестора вымогает у председателя поселкового совета Вячеслава Бокия деньги.