17.07.2019, 14:04

ВИДЕО | В Ляэне-Вирумаа началась уборка ржи, но пустят ее на изготовление корма

 (1)
rus.delfi.ee
EST
ВИДЕО | В Ляэне-Вирумаа началась уборка ржи, но пустят ее на изготовление корма
Foto: Agronoom.ee

На расположенных в Ляэне-Вирумаа полях OÜ Viru Seeme началась уборка гибридной ржи, но пойдет она не на переработку в муку, а на корм для животных, пишет Maaleht.

”Я по-прежнему не могу найти ни одной равной ржи культуры, которая смогла бы придать ценность нашим 150 гектарам песчаных полей”, — говорят владельцы.

Смотрите на видео, как происходит уборка!

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: