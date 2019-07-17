ВИДЕО | В Ляэне-Вирумаа началась уборка ржи, но пустят ее на изготовление корма

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На расположенных в Ляэне-Вирумаа полях OÜ Viru Seeme началась уборка гибридной ржи, но пойдет она не на переработку в муку, а на корм для животных, пишет Maaleht.