17.07.2019, 14:04
ВИДЕО | В Ляэне-Вирумаа началась уборка ржи, но пустят ее на изготовление корма(1)
На расположенных в Ляэне-Вирумаа полях OÜ Viru Seeme началась уборка гибридной ржи, но пойдет она не на переработку в муку, а на корм для животных, пишет Maaleht.
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