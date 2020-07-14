ВИДЕО | Тестируем эстонскую клубнику: чем отличаются разные сорта и какой самый сладкий?(71)
Delfi решил побаловать своих сотрудников эстонской клубникой и заодно выяснить, какой сорт местных ягод слаще всего.
Delfi решил побаловать своих сотрудников эстонской клубникой и заодно выяснить, какой сорт местных ягод слаще всего.
"Я ел клубнику намного вкуснее, чем ту, что мне сейчас предложили", — констатировал один из участников тестирования.
"Здесь три сорта одинаково плохие", — добавил другой.
Ягоды были приобретены на рынке Балтийского вокзала, где продается четыре сорта эстонской клубники. В тестировании участвовали большая "Полька", маленькая "Полька", "Соната", "Фейт" и "Азия".
Клубника сорта "Фейт" (5,50 евро/кг) выглядит очень аппетитно, будто сошла с картинки. Мнения участников тестирования разошлись — парни посчитали, что клубника сочная, но не особо сладкая, а девушки, наоборот, назвали этот сорт самым сладким.
Большая "Полька" (4,80 евро/кг) оставила еще более худшее впечатление. Парни назвали ее безвкусной, а девушки и вовсе посчитали, что ягоды кислые.
Что касается маленькой "Польки" (4 евро/кг), то тут все были единодушны — ягоды показались тестирующим ни сладкими, ни кислыми, а совершенно безвкусными.
"Сонату" (4,55 евро/кг) и девушки, и парни посчитали кислым сортом.
"Азия" (5 евро/кг) оставила всех равнодушными — тестирующим показалось, что ягоды не особо сладкие.
В итоге самым вкусным сортом участники тестирования выбрали "Фейт", хотя изначально не всем понравился.
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