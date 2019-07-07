ВИДЕО: Таллиннский завод Ericsson развивает ”умное” производство

Первое решение, способствующее повышению эффективности производственного процесса, — применение автоматизированных транспортных средствах (Automated Guided Vehicles — AGV). Благодаря поддержке специальной сети по заводу перемещаются роботизированные транспортные средства (AGV), которые доставляют компоненты изделий со склада на производственную линию. При помощи мобильной сети AGV общаются с контрольной системой, передают изображение и данные в реальном времени и даже открывают двери. Транспортировка компонентов — трудоемкая и затратная деятельность, исопльзование AGV позволяет сэкономить время и уменьшить количество повреждений и отходов, возникающих в процессе доставки деталей.

Второе новое решение — дополненная реальность (Augmented Reality — AR). Оно используется в процессе контроля качества и при тестировании компонентов электроники. У пользователя очков или терминалов AR есть доступ к руководствам, инструкциям и общим базам данных, созданным другими поисковыми системами, что позволяет им быстрее выявлять проблемы. Тесты показали, что использование AR сокращает время, необходимое для устранения неполадок печатных плат на 50%.

Третье решение позволяет таллиннскому заводу контролировать рабочую среду с помощью мобильных датчиков, которые измеряют влажность, температуру, уровень шума и интенсивность света, а также уровень углекислого газа. Данное решение создано с целью обеспечения безопасных для здоровья условий труда, что в свою очередь снижает риск возникновения производственных дефектов. Сеть мобильной связи, применяемой на заводе, достаточно мощная, чтобы обслуживать тысячи датчиков и позволяет менять их расположение по мере развития завода.

”Завод Ericsson — первое в Эстонии предприятие, на котором были введены в эксплуатацию подобные новаторские решения, работающие с поддержкой приватной сети, построенной для интернета вещей. Предприятиям необходимо объединять все оборудование своего производства, включая датчики, инструменты, роботов, транспортные средства и изделия, которые обрабатываются или производятся на заводе. Наряду с растущей потребностью в подключении различных устройств растет потребность в высококачественных сетевых подключениях. Мобильная передача данных в сетях 4G и 5G — лучшее решение для создания безопасного и надежного соединения с высокой пропускной способностью и малой задержкой. Сотрудничество с Ericsson показывает, что, объединив возможности, можно создавать такие перспективные сетевые решения”, — сказал Роберт Пайос, председатель правления Telia Eesti.

”Мобильные сети отвечают требованиям „умного” процесса и позволяют эффективно и безопасно оптимизировать производственную деятельность. Эти сети поддерживают сбор чрезвычайно громоздких данных в режиме реального времени, интеллектуальную автоматизацию производства на основе аналитики, решение повседневных бизнес-задач и создание более устойчивой, эффективной и безопасной производственной среды”, — сказал Ларс Оттосон, руководитель завода Ericsson в Таллине.

Видео о том, как на таллиннском заводе Ericsson было введено в эксплуатацию смарт-решение: https://youtu.be/kmrFdEuMzzY