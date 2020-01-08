08.01.2020, 21:00

ВИДЕО | Таллинн отказывается от дизельных автобусов и строит далеко идущие планы развития трамвайного сообщения

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Мэр Таллинна надеется, что в ближайшие годы будет продолжена трамвайная линия, которая свяжет Таллинн и окрестные волости. Но первым делом трамвай соединит порт и аэропорт.

Во вторник состоялась пресс-конференция, на которой говорилось о развитии таллиннской трамвайной сети. Первым номером в планах стоит линия между аэропортом и D-терминалом пассажирского порта.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что маршрут линии определен, на очереди — проектирование и затем — строительные работы. Он также добавил, что через несколько лет может появиться первая трамвайная линия, которая свяжет Таллинн с соседними волостями. По мнению градоначальника, первая волость, которая должна быть связана с Таллинном трамвайными путями, это волость Раэ.

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Кылварт отметил, что строительство трамвайных путей из Таллинна в соседние волости — большой и сложный проект, который требует как внешней поддержки, так и государственного финансирования. По словам городского головы, из-за вопросов финансирования сейчас нельзя определенно сказать, когда этот проект мог бы быть реализован. На сегодняшний день к нему приступить нет возможности, поскольку все затраты ложатся только на Таллинн.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас согласился с Кылвартом в том, что нужно прокладывать маршруты сети общественного транспорта из Таллинна далеко за его пределы. Аас подчеркнул, что целью развития сети легкорельсового транспорта является снижение автомобильного потока за счет увеличения использования общественного транспорта. "Весь мир движется в направлении более зеленых транспортных средств", — сказал Аас.

Исполнительный директор Союза местных самоуправлений Харьюмаа Йоэл Йессе со своей стороны отметил, что задачей является также выполнение климатической цели Эстонии и Европейского союза.

Как сказал мэр столицы Михаил Кылварт, транспорт будущего — это электротранспорт. По его словам, через 10-20 лет новые технологии преобразят наш транспорт. Кылварт сообщил, что к 2025 году Таллинн откажется от автобусов на дизельном топливе.

На пресс-конференции говорилось о результатах анализа рентабельности легкорельсового транспорта в Таллинне и Харьюском уезде. Анализ, берущий в расчет доходы и расходы, показывает, что было бы самым полезным построить железнодорожное соединение между Балтийским вокзалом и Вессе, а трамвайное сообщение — между Лаагна теэ (Ласнамяэ) и Мустамяэ или Ыйсмяэ.

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