ВИДЕО | Таллинн отказывается от дизельных автобусов и строит далеко идущие планы развития трамвайного сообщения

Во вторник состоялась пресс-конференция, на которой говорилось о развитии таллиннской трамвайной сети. Первым номером в планах стоит линия между аэропортом и D-терминалом пассажирского порта.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что маршрут линии определен, на очереди — проектирование и затем — строительные работы. Он также добавил, что через несколько лет может появиться первая трамвайная линия, которая свяжет Таллинн с соседними волостями. По мнению градоначальника, первая волость, которая должна быть связана с Таллинном трамвайными путями, это волость Раэ.

Кылварт отметил, что строительство трамвайных путей из Таллинна в соседние волости — большой и сложный проект, который требует как внешней поддержки, так и государственного финансирования. По словам городского головы, из-за вопросов финансирования сейчас нельзя определенно сказать, когда этот проект мог бы быть реализован. На сегодняшний день к нему приступить нет возможности, поскольку все затраты ложатся только на Таллинн.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас согласился с Кылвартом в том, что нужно прокладывать маршруты сети общественного транспорта из Таллинна далеко за его пределы. Аас подчеркнул, что целью развития сети легкорельсового транспорта является снижение автомобильного потока за счет увеличения использования общественного транспорта. "Весь мир движется в направлении более зеленых транспортных средств", — сказал Аас.