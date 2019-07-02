ВИДЕО: Сынаялги выставили на продажу свои дома в Виймси. Как обстоят дела с покупателями?(1)
Два месяца назад бизнесмены Андрес и Олег Сынялг, много лет ведущие споры с государствам из-за строительство веторпарка в Айду, во избежание возможных финансовых проблем выставили на продажу свои дома в Виймси. Как продвигается продажа?
Стали известны последние слова убитой под Раменском
«Не ищи меня»: Мать убитой балерины об СМС от дочери
Огромная плата: Врач попросил мусульманку снять никаб
Сумма штрафа для выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки