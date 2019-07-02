02.07.2019, 11:50

ВИДЕО: Сынаялги выставили на продажу свои дома в Виймси. Как обстоят дела с покупателями?

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rus.delfi.ee
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Sõnajalgade müügis majad
Sõnajalgade müügis majadFoto: erakogu

Два месяца назад бизнесмены Андрес и Олег Сынялг, много лет ведущие споры с государствам из-за строительство веторпарка в Айду, во избежание возможных финансовых проблем выставили на продажу свои дома в Виймси. Как продвигается продажа?

”Продажа недвижимости — процесс небыстрый. Идет потихоньку, как и любая другая продажа недвижимости. Интерес есть”, — сказал Олег Сынаялг Ärileht.

”Мы выставили эти дома на продажу не из-за сильной нехватки денег. Скорее, потому, что не видим в Эстонии больших перспектив”, — добавил он.

Расположенные в Мийдуранна виллы имеют по три этажа и семь комнат. Стоимость одного дома — 1,58 млн евро. На крыше обеих домов имеется площадка для посадки вертолета. Дома были достроены совсем недавно и сами Сынаялги в них не жили.

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