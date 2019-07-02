ВИДЕО: Сынаялги выставили на продажу свои дома в Виймси. Как обстоят дела с покупателями?

”Продажа недвижимости — процесс небыстрый. Идет потихоньку, как и любая другая продажа недвижимости. Интерес есть”, — сказал Олег Сынаялг Ärileht.

”Мы выставили эти дома на продажу не из-за сильной нехватки денег. Скорее, потому, что не видим в Эстонии больших перспектив”, — добавил он.

Расположенные в Мийдуранна виллы имеют по три этажа и семь комнат. Стоимость одного дома — 1,58 млн евро. На крыше обеих домов имеется площадка для посадки вертолета. Дома были достроены совсем недавно и сами Сынаялги в них не жили.