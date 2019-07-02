ВИДЕО: Сынаялги выставили на продажу свои дома в Виймси. Как обстоят дела с покупателями?(10)
Два месяца назад бизнесмены Андрес и Олег Сынялг, много лет ведущие споры с государствам из-за строительство веторпарка в Айду, во избежание возможных финансовых проблем выставили на продажу свои дома в Виймси. Как продвигается продажа?
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