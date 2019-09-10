ВИДЕО | Свен Сестер: "минус" в 50 миллионов — не повод прятать голову в песок

Как считает Сестер, те 50 миллионов, на которые нужно урезать государственный бюджет будущего года, не являются ничем драматическим.

"Я могу вам сказать, что помню, как в мою бытность министром финансов, были времена, где минус измерялся в сотни миллионов. Эти 50 миллионов — не представляет ничего такого, чтобы мы должны были прятать голову в песок", — сказал он.

Говоря о возможном урезании, Сестер отметил, что сейчас государство находится в ситуации, когда нельзя инвестировать в экономику столько, сколько хотелось бы.

"Экономический рост, с одной стороны обещал нам на протяжении ряда лет лучшие времена, но, как это ни странно, лучший экономический рост означает то, что государство должно в какой-то степени охлаждать экономику", — сказал он.

По словам Сестера, правительство составит бюджет в ближайшие недели. "Если мы посмотрим окончательные результаты бюджета, на то, какова сложилась наша доходная база, каковы были наши расходы, то они были были точно такими, как мы рассчитывали. В какой-то момент у государства была необходимость экономику стимулировать, настоящий момент скорее наступило время, когда государство так сказать заберет из экономики немножко больше, чем может быть даже поначалу предполагали".