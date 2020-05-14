ВИДЕО: Сегодня начинает действовать новый порядок пересечения границы с Финляндией. Юри Ратас обратился к людям

В пятницу, 8 мая, правительство приняло решение, в соответствии с которым с четверга, 14 мая, начинает действовать новый порядок пересечения границы. Смягчается ограничение, в соответствии с которым приезжающие из Финляндии в Эстонию люди должны были после пересечения границы на 14 дней отправляться в изоляцию. Если до этого живущие в Эстонии, но работающие в Финляндии люди могли, не соблюдая этого требования, посещать Эстонию раз в неделю, то с завтрашнего дня они смогут передвигаться между Эстонией и Финляндией и чаще. Помимо работающих в Финляндии жителей Эстонии требование изоляции отменяется также для тех, кто приезжает из Финляндии в Эстонию по работе или для учебы в местных учебных заведениях. Также для людей, которые приезжают в Эстонию по уважительным семейным причинам.

Хотя требование изоляции отменяется, приезжающим в Эстонию все же рекомендуется в течение двух недель не покидать дом, если речь не идет о походах на работу и других уважительных причинах. Кроме того, дополнительные требования безопасности применяются на кораблях и в портах: среди путешествующих между Финляндией и Эстонией проведут добровольное тестирование на COVID-19, сохранится выборочный пограничный контроль. Целью этого является уменьшить возможное распространение вируса в Эстонии.

Премьер-министр Юри Ратас в связи с открытием границ обратился к жителям Эстонии и Финляндии. Смотрите видео!

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!