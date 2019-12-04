ВИДЕО: Салон самолета Nordica наполнился дымом. Пассажиров эвакуировали

Вчера в аэропорту Варшавы произошел инцидент: салон самолета Nordica CRJ-900 наполнился дымом, в результате чего всех пассажиров эвакуировали, а аэропорт закрыли на четверть часа.
На сайте Airliv есть упоминание об инциденте, но причина случившего не указывается. Самолет со взлетной полосы отбуксировали, и пока неясно, приведен ли он в порядок.
Оперировала рейс польско-эстонская дочерняя фирма Nordica — Regional Jet. Пресс-секретарь фирмы Тоомас Уйбо пояснил, что в октябре Nordica прекратила обслуживать рейсы из Таллинна и сосредоточилась на исполнении публичных тендеров. По его словам, данный рейс никак не связан с коммерческой деятельностью Nordica, хотя сам самолет окрашен в ее цвета.
”Речь идет о рейсе LOT, который оперирует Regional Jet”, — отметил он.
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