ВИДЕО: Салон самолета Nordica наполнился дымом. Пассажиров эвакуировали

На сайте Airliv есть упоминание об инциденте, но причина случившего не указывается. Самолет со взлетной полосы отбуксировали, и пока неясно, приведен ли он в порядок.

Оперировала рейс польско-эстонская дочерняя фирма Nordica — Regional Jet. Пресс-секретарь фирмы Тоомас Уйбо пояснил, что в октябре Nordica прекратила обслуживать рейсы из Таллинна и сосредоточилась на исполнении публичных тендеров. По его словам, данный рейс никак не связан с коммерческой деятельностью Nordica, хотя сам самолет окрашен в ее цвета.

”Речь идет о рейсе LOT, который оперирует Regional Jet”, — отметил он.