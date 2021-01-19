19.01.2021, 19:46
ВИДЕО | С пустой бутылкой за шампунем? Посмотрите, как в Эстонии продают моющие средства на розлив!(1)
Замена полиэтиленовых пакетов на бумажные или тканевые стало у нас уже совершенно обычным делом. В гипермаркетах Rimi в торговых центрах Ülemiste (Таллинн) и Lõunakeskus (Тарту) установлены отдельные прилавки, где есть возможность покупать моющие средства на розлив в свою тару.
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