ВИДЕО | С пустой бутылкой за шампунем? Посмотрите, как в Эстонии продают моющие средства на розлив!

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Замена полиэтиленовых пакетов на бумажные или тканевые стало у нас уже совершенно обычным делом. В гипермаркетах Rimi в торговых центрах Ülemiste (Таллинн) и Lõunakeskus (Тарту) установлены отдельные прилавки, где есть возможность покупать моющие средства на розлив в свою тару.