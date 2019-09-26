ВИДЕО | Рыбный завод M.V.Wool, где обнаружили смертельно опасную бактерию, дает объяснения

”Разрешенное в ЕС содержание бактерии листерии составляет до 100 единиц (Lm КОЕ/г). Опубликованный в июне отчет Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) подтверждает, что в пробах, взятых в помещениях M.V.Wool с прошлого года, этот показатель составлял менее 10 единиц, а в паре случаев достигал 40 единиц. Превышающие предельные нормы показатели имели место на французском предприятии розничной торговли (400 единиц) и на датском оптовом предприятии (свыше 570 единиц). В обоих случаях M.V.Wool обладает документальными доказательствами того, что был нарушен температурный режим хранения продукции и проблема возникла именно в дальнейшей части холодильной цепи”, — добавил Ветевоол.

M.V.Wool возвращает поставщикам несоответствующую требованиям сырую рыбу

Предприятие утверждает, что тщательно контролирует наличие бактерий в сырой рыбе, используя для этого официально аккредитованные пищевые лаборатории. Например, 16 сентября предприятие уведомило Ветеринарно-пищевой департамент о том, что вернуло одной финской рыбной ферме около пяти тонн поступившего оттуда несоответствующего требованиям сырья и занесло эту ферму в свой черный список.

”Это был не первый раз, когда поставленная сырая рыба не соответствовала требованиям — следует внимательно изучить соответствие нормам продукции рыбных ферм Финляндии и Норвегии, поскольку некачественное сырье может попасть потребителям через разные обрабатывающие рыбопродукты предприятия”, — сказал Ветевоол.

Качество продукции M.V.Wool подтверждают сертификаты и результаты независимых аудитов, подчеркивает предприятие. П

Ветевоол отметил, что предприятие не только принимает меры по обеспечению качества на производстве, но и доставляет готовую продукцию распространителям в специальных рефрижераторах, позволяющих обеспечить соответствующую температуру хранения продуктов — в диапазоне от 0… 4 до -18 градусов в зависимости от требований. ”К сожалению, нам неподконтрольна дальнейшая цепочка продаж — мы можем проводить проверки только на складе распространителя”, — сказал Ветевоол.

Предприятие M.V.Wool занимается переработкой, упаковкой и продажей рыбной продукции. На данный момент продукция M.V.Wool продается в 7 зарубежных странах. Инвестиции предприятия в модернизацию производства на протяжении последних пяти лет составили 2,5 миллиона евро. Располагающееся в волости Харку производство имеет сертификат IFS — сертификат высочайшего уровня, присуждаемый предприятиям пищевой промышленности.