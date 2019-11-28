ВИДЕО | Ратас: я знал о возможном конфликте интересов, но Ярвик все отрицал(2)
Сегодня состоялась очередная пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр государственного управления Яак Ааб и министр юстиции Райво Аэг.
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