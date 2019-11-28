ВИДЕО | Ратас: я знал о возможном конфликте интересов, но Ярвик все отрицал

Помимо прочего, речь зашла и о деле бывшего министра Марта Ярвика. Свен Сойвер спросил у Ратаса, правда ли, что Ратас знал он конфликте интересов еще в августе.

”Если отвечать на вопрос, что мне было известно в конце августа, то у меня была информация о том, что, возможно, министр сельской жизни и советники вмешивались в деятельность PRIA. Я поговорил об этом с Ярвиком. Он сказал, что это неправда. Больше мне добавить нечего”, — ответил Ратас.

Полностью запись конференции смотрите на видео!