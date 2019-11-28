ВИДЕО | Ратас: я знал о возможном конфликте интересов, но Ярвик все отрицал(5)
Сегодня состоялась очередная пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр государственного управления Яак Ааб и министр юстиции Райво Аэг.
Стало известно отношение белорусов к России
Студентка выпала из самолета, выломав дверь на высоте
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала дочь после операций
Прокуратура выяснила, от чего умерли упавшие в кипяток в Пензе