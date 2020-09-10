ВИДЕО | Ратас: я готов работать во имя внеочередного повышения пенсий

"Если сейчас мы обсуждаем бюджет, который обсуждается еще две недели, то это будет согласовано тогда, когда все согласовано", — был ответ Ратаса на вопрос, можно ли быть уверенными в повышении пенсий.
По заверению премьер-министра, ясно то, что расходы на оборону совершенно точно превысят 2% от ВВП. Что же будет с финансированием науки, пока не ясно. "Финансирование науки в следующем году есть в бюджете, вопрос в том, какой процент от ВВП оно составляет. Относительно этого обсуждения продолжаются", — сказал Ратас.
Ратас сказал, что в правительстве нет ни одной партии, которая не хотела бы увеличения финансирования науки. "В конечном итоге бюджет составляется на основании денежных цифр".
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