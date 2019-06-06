ВИДЕО | Ратас: правительство работает для разрешения кризиса в Ида-Вирумаа в поте лица

Глава кабинета заверил, что разрешение кризиса, вызванного подорожанием квот на выброс СО2, координирует всё правительство, члена правительства потратили на это в течение последнего месяца много дней и часов.

По словам Ратаса, речь идет об острой социально-экономической проблеме, и нужно найти возможности, чтобы затронутые кризисом люди не сокращались.

В то же время политика Эстонии в области окружающей среды так или иначе движется в том направлении, чтобы производство электроэнергии из сланца сокращалось, и в плане снижения нагрузки на экологию это направление само по себе верное.

В ближайшее время премьер-министр намеревается лично посетить Ида-Вирумаа и встретится с живущими в страхе сокращений энергетиками и шахтерами.