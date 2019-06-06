ВИДЕО | Ратас: правительство работает для разрешения кризиса в Ида-Вирумаа в поте лица(9)
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в интервью DELFI TV сообщил, что для разрешения кризиса сланцевой энергетики правительство прикладывает много усилий.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в интервью DELFI TV сообщил, что для разрешения кризиса сланцевой энергетики правительство прикладывает много усилий.
Глава кабинета заверил, что разрешение кризиса, вызванного подорожанием квот на выброс СО2, координирует всё правительство, члена правительства потратили на это в течение последнего месяца много дней и часов.
По словам Ратаса, речь идет об острой социально-экономической проблеме, и нужно найти возможности, чтобы затронутые кризисом люди не сокращались.
В то же время политика Эстонии в области окружающей среды так или иначе движется в том направлении, чтобы производство электроэнергии из сланца сокращалось, и в плане снижения нагрузки на экологию это направление само по себе верное.
В ближайшее время премьер-министр намеревается лично посетить Ида-Вирумаа и встретится с живущими в страхе сокращений энергетиками и шахтерами.
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