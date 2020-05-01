01.05.2020, 09:19
ВИДЕО: Программа "Инсайт" нагрянула с проверкой в магазины. Maxima "отличилась"
Недосягаемый антисептик, длинные очереди у касс и узкие проходы между полками, которые делают соблюдение правила "2+2" просто невозможным. Это все "Инсайт" обнаружил в магазинах торговой сети Maxima расположенных в разных районах Таллинна.
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