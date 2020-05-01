01.05.2020, 09:19

ВИДЕО: Программа "Инсайт" нагрянула с проверкой в магазины. Maxima "отличилась"


EST
ВИДЕО: Программа "Инсайт" нагрянула с проверкой в магазины. Maxima "отличилась"
Foto: Tiit Blaat

Недосягаемый антисептик, длинные очереди у касс и узкие проходы между полками, которые делают соблюдение правила "2+2" просто невозможным. Это все "Инсайт" обнаружил в магазинах торговой сети Maxima расположенных в разных районах Таллинна.

Смотрите видео!


Примечательно, что после визита журналистов и чиновников недочеты были исправлены.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: