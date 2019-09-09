ВИДЕО | Премьер-министр не считает бюджетный "минус" чем-то страшным

Глава правительства отметил, что с ноября 2016 по март 2019 года были проведены принципиальные реформы. Ратас привел в пример реформы в сфере здравоохранения, изменения необлагаемого подоходным налогом минимума.

"Ясно, что прогнозы должны быть точнее", - сказал Ратас, говоря о "минусе" бюджета.

"В первом квартале этого года экономический рост был 5% и во втором квартале 3,5%. Понятно, что в следующем году такого роста ожидать нельзя, и главная причина - на внешних рынках, куда идет наш экспорт, и которые показывают сегодня спад", - считает премьер.

На вопрос, реализуемо ли сокращение бюджета на 50 миллионов, Ратас ответил, что правительство просто должно с этим справиться. "Тема, которую иногда поднимают, что будут сокращать полицейских или в медицине, это не соответствует действительности", - сказал Ратас.