ВИДЕО | "Пару дней побуду в Эстонии, потом - обратно". Застрявшие в Финляндии эстонцы прибыли, наконец-то, домой

Замерший на долгое время D-терминал Таллиннского пассажирского порта сегодня оживился: кто-то после длительного перерыва уезжает на работу в Финляндию, кто-то спускается по эскалатору со второго этажа, чтобы выйти на родую землю.

Наш фотокорреспондент встретил лайнер судоходной компании Tallink, на котором в Эстонию вернулись около 600 пассажиров, многие из них пару месяцев назад сделали выбор - в период неопределенности не возвращаться домой, а остаться работать в Финляндии.

Прибывших встречали пограничники, которые осуществляли выборочный контроль и давали советы. Работал пункт, где желающие могли сдать анализы на коронавирус.

На месте можно было увидеть и финских пограничников, которые при необходимости были готовы прийти на помощь своим эстонским коллегам: ведь въезд в Эстонию граждан и жителей Финляндии ограничен строгими конкретными рамками.

"Пару дней побуду в Эстонии, потом поеду обратно", - сказал нашему корреспонденту один из прибывших на родину эстонцев.

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