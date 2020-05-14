ВИДЕО | "Пару дней побуду в Эстонии, потом - обратно". Застрявшие в Финляндии эстонцы прибыли, наконец-то, домой

Замерший на долгое время D-терминал Таллиннского пассажирского порта сегодня оживился: кто-то после длительного перерыва уезжает на работу в Финляндию, кто-то спускается по эскалатору со второго этажа, чтобы выйти на родую землю.
Наш фотокорреспондент встретил лайнер судоходной компании Tallink, на котором в Эстонию вернулись около 600 пассажиров, многие из них пару месяцев назад сделали выбор - в период неопределенности не возвращаться домой, а остаться работать в Финляндии.
Прибывших встречали пограничники, которые осуществляли выборочный контроль и давали советы. Работал пункт, где желающие могли сдать анализы на коронавирус.
На месте можно было увидеть и финских пограничников, которые при необходимости были готовы прийти на помощь своим эстонским коллегам: ведь въезд в Эстонию граждан и жителей Финляндии ограничен строгими конкретными рамками.
"Пару дней побуду в Эстонии, потом поеду обратно", - сказал нашему корреспонденту один из прибывших на родину эстонцев.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Неожиданные подробности самоубийства миллиардера Босова
«Воскресшую» после ИВЛ Бабкину заподозрили в пластике