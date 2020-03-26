ВИДЕО | Наставление Ратаса продавцам товаров и услуг: скидочные кампании — прямая опасность распространения коронавируса

"Призываю бороться против этого вируса всех, также и различные предприятия и магазины, сейчас не подходящее время для скидок. Вы же ведь сами зазываете народ в свои магазины", — сказал Ратас, ссылаясь на инцидент с распродажей в магазине Sportland.
Ратас напомнил, что и в магазинах действуют ограничения передвижения: нужно соблюдать расстояние как минимум в два метра между людьми и ходить группами не более двух человек.
"Март Хельме дал распоряжения. Полиция будет контролировать, а государство наказывать, если правилам не будут следовать", — подчеркнул он, что это стоит иметь в виду и предприятиям.
"Каждый сам несет ответственность", — подчеркнул Ратас и попросил потребителей самих избегать магазины с большими скидками, заранее осознавая, что там будет много народа, — "Это прямая опасность распространения вируса".
На утро 26 марта коронавирус выявлен у 538 эстоноземельцев, всего было сделано 7090 тестов.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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