ВИДЕО | Наставление Ратаса продавцам товаров и услуг: скидочные кампании — прямая опасность распространения коронавируса

"Призываю бороться против этого вируса всех, также и различные предприятия и магазины, сейчас не подходящее время для скидок. Вы же ведь сами зазываете народ в свои магазины", — сказал Ратас, ссылаясь на инцидент с распродажей в магазине Sportland.

Ратас напомнил, что и в магазинах действуют ограничения передвижения: нужно соблюдать расстояние как минимум в два метра между людьми и ходить группами не более двух человек.

"Март Хельме дал распоряжения. Полиция будет контролировать, а государство наказывать, если правилам не будут следовать", — подчеркнул он, что это стоит иметь в виду и предприятиям.

"Каждый сам несет ответственность", — подчеркнул Ратас и попросил потребителей самих избегать магазины с большими скидками, заранее осознавая, что там будет много народа, — "Это прямая опасность распространения вируса".

На утро 26 марта коронавирус выявлен у 538 эстоноземельцев, всего было сделано 7090 тестов.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!