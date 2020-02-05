ВИДЕО | Налоговая советует: проверьте, сколько не облагаемого налогом минимума вы использовали!

Налогово-таможенный департамент советует всем перед началом периода подачи налоговых деклараций проверить использование не облагаемого налогом минимума за прошлый год. Легче всего это сделать в онлайн-среде департамента e-MTA, выбрав в меню слева графу "Регистры и запросы" и оттуда перейти в раздел "Мои доходы".
Онлайн-среда e-MTA обновилась, поэтому теперь она имеет новый облик. О том, как проверить использование не облагаемого налогом минимума за прошлый год, смотрите на видео:
Начальник налогового отдела департамента Эвелин Лийвамяги объясняет, что использование необлагаемого минимума нужно посмотреть хотя бы потому, что вам, возможно, и не нужно подавать декларацию, если ваш суммарный доход не превышает 6000 евро в год.
Если же выяснится, что вам не нужно подавать налоговую декларацию, но вы хотите воспользоваться налоговыми льготами, если, например, платили за курсы или интресс с жилищного кредита, то тогда декларацию нужно обязательно подавать. С данными о налоговых льготах можно будет ознакомиться непосредственно в процессе подачи декларации.
Подача налоговых деклараций в Эстонии начнется 15 февраля и продлится до 30 апреля. Платежи по возврату начнут производиться с 26 февраля.
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