ВИДЕО | Наконец-то! С сегодняшнего дня Swedbank позволяет расплачиваться при помощи Apple Pay

Apple Pay можно воспользоваться во всех банковских терминалах, поддерживающих функцию бесконтактных платежей. Для этого необходимо добавить карту с поддержкой функции в свой дигитальный кошелек Apple Wallet, и можно приступать к использованию.

В случае с новыми iPhone ( модели новее iPhone X) после добавления карты в кошелек необходимо дважды нажать за кнопку блокировки на боковой части устройства, после чего идетнифицироваться при помощи лица или пароля.

В случае с более старыми моделями необходимо дважды нажать на кнопку считывания отпечатка пальцев, после чего выбрать карту. Также можно приложить телефон к терминалу, после чего можно будет также выбрать карту.

Для того, чтобы расплатиться Apple Watch, нужно два раза нажать на кнопку сбоку устройства и приложить часы к терминалу.