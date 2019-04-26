ВИДЕО: На здании Skype появился логотип Microsoft
Несмотря на то, что Microsoft купил созданный в Эстонии Skype еще 8 лет назад (в 2011 году), логотип Microsoft появился на здании офиса Skype только на этой неделе, сказано в пресс-релизе.
Несмотря на то, что Microsoft купил созданный в Эстонии Skype еще 8 лет назад (в 2011 году), логотип Microsoft появился на здании офиса Skype только на этой неделе, сказано в пресс-релизе.
По словам руководителя девелоперского центра Microsoft в Эстонии Танеля Эрма, это изменение имеет символическое значение. ”Благодаря успеху Skype и силе местной команды ведущий в мире технологический гигант создал в Эстонии девелоперский центр. Наследие Skype по прежнему будет частью нашей повседневной жизни, ведь на основе этого опыта мы создали фундамент для других продуктов Microsoft”, — сказал Эрм.
Основной фокус работы девелоперского центра Microsoft в Эстонии — интеллектуальная облачная инфраструктура, которая позволяет миллионам частных и корпоративных клиентов общаться через приложения Skype, Skype для бизнеса и Microsoft Team. В отличие от ранних лет Skype, разработка перенаправлена на облачные микроуслуги, используемые в глобальном портфеле продуктов Microsoft и программном обеспечении в целом.
В таллиннской и тартуской команде Microsoft работает более 300 человек.
Skype имеет огромное значение для Эстонии. Skype был первым стартапом, где работали эстонские инженеры и разработчики, выросшим в миллиардный бизнес. Многие из сегодняшних успешных руководителей стартапов и технологических компаний приобрели большой опыт благодаря Skype.
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