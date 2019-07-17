ВИДЕО | МВД заставит предприятия отвечать за иностранную рабочую силу. Штраф за нарушение — до 64 000 евро

Министерство внутренних дел разработало новые регуляции, согласно которым использующие иностранную рабочую силу предприятия должны оформлять работу иностранца в соответствии с законом.

"Изменение закона возложит ответственность за соответствующую требованиям работу иностранца в Эстонии на работодателя, который реально получает от этого выгоду. Предприниматели имеют право использовать иностранную рабочую силу, но используя какую-либо предусмотренную в Законе об иностранцах более выгодную возможность иностранной рабочей силы, он должен быть готов доказать соответствие предусмотренным в законе условиям", — сказал Март Хельме.

Сейчас многие использующие иностранную рабочую силу предприятия создали мнимое соответствие закону для использования более выгодных условий, например, учредив для этого предприятие в какой-нибудь другой стране Евросоюза.

По словам министра внутренних дел, у таких использующих иностранную рабочую силу предприятий нечестное конкурентное преимущество перед другими фирмами. Изменения должны благоприятствовать честному предпринимательству в Эстонии и в то же время способствовать трудовой занятости постоянно живущих в Эстонии людей.