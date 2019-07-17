17.07.2019, 15:12

ВИДЕО | МВД заставит предприятия отвечать за иностранную рабочую силу. Штраф за нарушение — до 64 000 евро

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"Рабочая сила доступна, но больше не нелегально, за зарплаты в конвертах, так, что украинские строители живут на строительном объекте и жарят там себе на какой-то буржуйке яйца и колбасу", — сказал министр внутренних дел Март Хельме.

Министерство внутренних дел разработало новые регуляции, согласно которым использующие иностранную рабочую силу предприятия должны оформлять работу иностранца в соответствии с законом.

"Изменение закона возложит ответственность за соответствующую требованиям работу иностранца в Эстонии на работодателя, который реально получает от этого выгоду. Предприниматели имеют право использовать иностранную рабочую силу, но используя какую-либо предусмотренную в Законе об иностранцах более выгодную возможность иностранной рабочей силы, он должен быть готов доказать соответствие предусмотренным в законе условиям", — сказал Март Хельме.

Сейчас многие использующие иностранную рабочую силу предприятия создали мнимое соответствие закону для использования более выгодных условий, например, учредив для этого предприятие в какой-нибудь другой стране Евросоюза.

По словам министра внутренних дел, у таких использующих иностранную рабочую силу предприятий нечестное конкурентное преимущество перед другими фирмами. Изменения должны благоприятствовать честному предпринимательству в Эстонии и в то же время способствовать трудовой занятости постоянно живущих в Эстонии людей.

"Это также вопрос конкурентоспособности конкурирующих на рынке рабочей силы людей, когда каким-то приезжим платят смешную по меркам Эстонии зарплату, а жителю Эстонии не устроиться на работу, потому что работодатель берет украинца вместо того, чтобы платить эстонцу среднюю зарплату и с нее налоги государству. Это также создание нечестной конкурентной ситуации между фирмами", — добавил Хельме.

Министр внутренних дел заверил, что иностранная рабочая сила будет по-прежнему доступна работодателям, но им следует обеспечить среднюю зарплату и платить с них налоги эстонскому государству.

Если реальная работа иностранца не соответствует данному ему правовому основанию для работы в Эстонии, то реально использующее рабочую силу предприятие, согласно законопроекту, обязано переоформить право иностранца на работу в Эстонии на реальное верное основание.

Если предприятие не выполняет обязанность, то полиция имеет право сделать ему предписание и назначить штраф до 64 000 евро. Изменение позволит эффективнее прежнего ориентировать нечестные и использующие схемы предприятия на законопослушное поведение.

Изменения в законе по плану должны вступить в силу с 15 декабря 2019-го и касающиеся продления срока делопроизводства изменения постановления министра внутренних дел — с 1 сентября 2019-го.

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