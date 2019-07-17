ВИДЕО | МВД заставит предприятия отвечать за иностранную рабочую силу. Штраф за нарушение — до 64 000 евро

"Это также вопрос конкурентоспособности конкурирующих на рынке рабочей силы людей, когда каким-то приезжим платят смешную по меркам Эстонии зарплату, а жителю Эстонии не устроиться на работу, потому что работодатель берет украинца вместо того, чтобы платить эстонцу среднюю зарплату и с нее налоги государству. Это также создание нечестной конкурентной ситуации между фирмами", — добавил Хельме.
Министр внутренних дел заверил, что иностранная рабочая сила будет по-прежнему доступна работодателям, но им следует обеспечить среднюю зарплату и платить с них налоги эстонскому государству.
Если реальная работа иностранца не соответствует данному ему правовому основанию для работы в Эстонии, то реально использующее рабочую силу предприятие, согласно законопроекту, обязано переоформить право иностранца на работу в Эстонии на реальное верное основание.
Если предприятие не выполняет обязанность, то полиция имеет право сделать ему предписание и назначить штраф до 64 000 евро. Изменение позволит эффективнее прежнего ориентировать нечестные и использующие схемы предприятия на законопослушное поведение.
Изменения в законе по плану должны вступить в силу с 15 декабря 2019-го и касающиеся продления срока делопроизводства изменения постановления министра внутренних дел — с 1 сентября 2019-го.
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