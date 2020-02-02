ВИДЕО: Мужчина из Южной Эстонии создал канал на YouTube и собирает миллионы просмотров со всего мира

На своем канале Donn DIY он показывает, как можно самостоятельно построить или сделать различные вещи. У канала почти 400 000 подписчиков и в общей сложности более 100 млн просмотров. Как говорит сам Дональд, практически всю аудиторию составляют иностранцы ”Больше всего из США. Затем Россия. Это либо те страны, в которых говорят по-английски, либо те страны, где люди делают много своими руками, как Россия”, — говорит Дональд. Эстонцев, по его словам, всего около 0,3%.

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