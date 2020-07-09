ВИДЕО | Министр сельской жизни обвинил в потере клубники плохую погоду. Аграрии стоят на своем

На сегодняшней пресс-конференции правительства журналисты Delfi ja Eesti Päevaleht спросили премьера и министра сельской жизни, будет ли компенсирован производителям клубники ущерб, если они подадут соответствующее заявление.

Глава правительства переложил ответ на министра Арво Аллера.

"Производители клубники стали просить компенсации через прессу. Если попросят, то надо будет этим заняться. По нынешнему случаю министерство сельской жизни выработает метод определения ущерба - есть ли ущерб, где ущерб, от чего ущерб", - сказал министр.

Аллер связывает порчу клубники с погодными условиями, а не с нехваткой рабочей силы. "Два дня на прошлой неделе, а также вчера и сегодня я ездил на фермы - клубника действительно заплесневела. И это совершенно понятно: были солнце и дождь. Клубника и в прежние годы покрывалась плесенью", - добавил он.

Как считает представитель Союза производителей клубники Маргус Копп, погода играет, конечно, свою роль, но основным вопросом в этом году была всё-таки нехватка рабочих рук.

"Если некому собирать, клубника остается на полях, и потом уже поздно", - говорит Копп.

Аграрий согласен, что какой-то процент брака есть всегда, часть ягоды портится, в том числе и из-за плесени, но вопрос в количестве. "В случае клубники важны рабочие руки, роботы эту работу не сделают".

Копп отметил, что хотя неустойчивая погода бывает каждый год, ранее производители клубники не просили у государства поддержки, этот год - исключение и именно по причине нехватки рабочей силы. Помимо компенсации потерь этого года для аграриев важно, чтобы через год нынешняя ситуация не повторилась, и было разрешено использование иностранной рабочей силы.