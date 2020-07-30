ВИДЕО: МИД Эстонии настоятельно рекомендует воздержаться от поездок

Сегодня днем в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства. В ней приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр окружающей среды Рене Кокк, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
Глава эстонского МИД настоятельно рекомендовал жителям Эстонии воздержаться от путешествий.
”Во всем мире, в том числе Европе, вирус показывает тенденцию к росту. Вероятность заразиться растет”, — сказал Рейнсалу.
”Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует воздержаться от любых поездок, за исключением тех стран Европы, где показатель заболеваемости за последние 14 дней был ниже 16 на 100 000 жителей, и принимать во внимание риски”, —
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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