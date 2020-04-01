ВИДЕО | Меэлис Паавел: при поддержке Кассы по безработице и предприятия работник может получить даже более высокую зарплату, чем раньше

Паавел пояснил, что Касса по безработице компенсирует до 70% зарплаты или до 1000 евро. Работодатель должен заплатить как минимум 150 евро, но если решит заплатить больше, может возникнуть ситуация, где работник вместе с компенсацией Кассы по безработице, по сути, получит более высокую зарплату.

Паавел пояснил, что компенсации Касса по безработице выплачивает отвечающим условиям предприятиям, у которых люди работают с трудовым договором. Таким образом, открывающие OÜ и получающие только зарплату в конверте компенсации не получат.

Вице-канцлер сферы труда Министерства социальных дел Стен-Андреас Эрлих сказал на сегодняшней пресс-конференции правительственных учреждений, что сейчас обсуждают изменение, согласно которому безработные в каком-то объеме могли бы выполнять случайные работы.

"Состояние рынка труда быстро меняется, скорее, в сторону ухудшения. В этом контексте вдобавок к уже объявленным шагам обсуждают два изменения — первое из них, нужно ли позволить брать подработки во время безработицы. Это значит, можно ли будучи безработным выполнять случайные работы в рамках предела низкого дохода", — пояснил Эрлих.