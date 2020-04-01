01.04.2020, 16:15

ВИДЕО | Меэлис Паавел: при поддержке Кассы по безработице и предприятия работник может получить даже более высокую зарплату, чем раньше

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Глава Кассы по безработице Меэлис Паавел сказал сегодня, что с мерой компенсации зарплаты может возникнуть ситуация, где человек, наоборот, получит больше, чем раньше.

Паавел пояснил, что Касса по безработице компенсирует до 70% зарплаты или до 1000 евро. Работодатель должен заплатить как минимум 150 евро, но если решит заплатить больше, может возникнуть ситуация, где работник вместе с компенсацией Кассы по безработице, по сути, получит более высокую зарплату.

Паавел пояснил, что компенсации Касса по безработице выплачивает отвечающим условиям предприятиям, у которых люди работают с трудовым договором. Таким образом, открывающие и получающие только зарплату в конверте компенсации не получат.

Вице-канцлер сферы труда Министерства социальных дел Стен-Андреас Эрлих сказал на сегодняшней пресс-конференции правительственных учреждений, что сейчас обсуждают изменение, согласно которому безработные в каком-то объеме могли бы выполнять случайные работы.

"Состояние рынка труда быстро меняется, скорее, в сторону ухудшения. В этом контексте вдобавок к уже объявленным шагам обсуждают два изменения — первое из них, нужно ли позволить брать подработки во время безработицы. Это значит, можно ли будучи безработным выполнять случайные работы в рамках предела низкого дохода", — пояснил Эрлих.

Также, по словам Эрлиха, обсуждают, должна ли быть у правительства возможность продлить продолжительность компенсации по безработице, если в ходе кризиса это будет целесообразно. "Решение еще не принято. Более серьезные обсуждения начнутся на следующей неделе или через неделю", — добавил он.

Руководитель Кассы по безработице Меэлис Паавел заявил на пресс-конференции, что Касса по безработице очень скоро будет готова принимать заявления для выплаты компенсаций зарплаты, но не назвал точную дату.

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