ВИДЕО | Мартин Хельме: вторая пенсионная ступень в любом случае станет добровольной

Планируется ли учесть эти предложения? "Это ведь зависит от содержания. Учитывая темп, в котором мы делали законопроект, вполне возможно, что здесь есть какие-то хорошие вещи, которые еще прибавятся в процессе или которые мы хотим немного отрегулировать в ходе делопроизводства в парламенте. Но если мы говорим об очень принципиальных изменениях, которые МВФ и Банк Эстонии отметили на пресс-конференции, то такие предложения, конечно, поступают, но как будто не вижу вариантов, чтобы их поддержали".

Конечно, хорошо услышать взгляд МВФ, отметил Хельме.

"МВФ подтвердил, что наша нынешняя пенсионная система не удовлетворяет ожидания накопителей, — сказал Хельме на пресс-конференции. — У нас были разногласия насчет реформы. Рекомендация МВФ и Банка Эстонии была оставить вторую пенсионную ступень обязательной. Ведь разный фон обуславливает разный подход".

Министр отметил, что у правительства есть мандат для превращения второй ступени в добровольную и вторая ступень станет добровольной.