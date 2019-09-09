ВИДЕО | Мартин Хельме: состояние бюджета не требует сокращений людей или зарплат

Минфин ждет от каждого министерства обзор, где можно было бы урезать расходы. Если предложений не поступит, то Минфин сам примет решение по этому вопросу.

Хельме подчеркнул, что позиция его министерства состоит в том, что прежде, чем трогать зарплаты, нужно рассмотреть все другие возможности экономии. Он также заметил, что в будущем году не стоит ждать повышения зарплат в общественном секторе.

"Если говорить об объеме бюджета, то 50 миллионов - не очень большая цифра", - сказал Хельме.

Министр финансов отметил, что такого напряженного бюджета в стране не было со времен экономического спада, но обсуждение в правительстве было конструктивным.

"Естественно, нам нужно поднапрячься, чтобы сбалансировать бюджет, но желание есть, и я считаю, что мы с этим отлично справимся", - уверен Хельме.

Представляя прогноз, глава Минфина сообщил, что необходимости брать кредит нет.

Проекты строительства четырехрядного шоссе и железнодорожной ветки в Хаапсалу остаются в планах, хотя второе будет еще обсуждаться на этой неделе с министром экономики Таави Аасом.