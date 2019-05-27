ВИДЕО | Мартин Хельме: с 1 июля алкогольный акциз снизится на 25 %(77)
Министр финансов Мартин Хельме подтвердил, что правительство решило снизить алкогольный акциз на 25 процентов.
Министр финансов Мартин Хельме подтвердил, что правительство решило снизить алкогольный акциз на 25 процентов.
"Мы хотим снизить с 1 июля", — сказал он и добавил, что на потребительских ценах это отразится с 1 июля.
Обсуждение бюджетной стратегии состоялось сегодня утром, после чего Хельме сказал журналистам, что договоренность достигнута и ”задача уравновесить бюджет исполнена”.
Министр отметил, что акцизы будут снижены как для крепкого, так и слабого алкоголя. В обоих случаях снижение составит 25%.
По данным ERR, из всего правительства под сомнение рациональность снижения акцизов в таком виде поставил министр социальных дел Танель Кийк.
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