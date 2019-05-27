27.05.2019, 14:07

ВИДЕО | Мартин Хельме: с 1 июля алкогольный акциз снизится на 25 %

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дополенено в 16:58
rus.delfi.ee
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Министр финансов Мартин Хельме подтвердил, что правительство решило снизить алкогольный акциз на 25 процентов.

"Мы хотим снизить с 1 июля", — сказал он и добавил, что на потребительских ценах это отразится с 1 июля.

Обсуждение бюджетной стратегии состоялось сегодня утром, после чего Хельме сказал журналистам, что договоренность достигнута и ”задача уравновесить бюджет исполнена”.

Министр отметил, что акцизы будут снижены как для крепкого, так и слабого алкоголя. В обоих случаях снижение составит 25%.

По данным ERR, из всего правительства под сомнение рациональность снижения акцизов в таком виде поставил министр социальных дел Танель Кийк.

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