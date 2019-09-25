25.09.2019, 08:10

ВИДЕО | Мартин Хельме: правительству удалось сэкономить более чем на 50 миллионов

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rus.delfi.ee
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Министр финансов Эстонии Мартин Хельме сообщил, что правительству удалось найти возможность сэкономить даже больше, чем была стоявшая перед ним первоначальная задача в 50 миллионов евро.

По заверению Хельме, были найдены и миллионы евро для того, чтобы выполнить и некоторые обещания.

Помимо работников социальной сферы, а также внутренней безопасности, образования и культуры, на повышение зарплат могут надеяться и низкооплачиваемые работники общественного сектора.

Внеочередное повышение пенсий в размере 7 евро, по словам Хельме, это не выполнение предвыборного обещания центристов, но "шаг в этом направлении".

Хельме также отметил прогресс в финансировании науки, размер которого в бюджете 2020 года составит 0,74 процента, на 0,03 процента больше, чем в этом году.

На вопрос, какие инвестиции правительство решило отложить, Хельме ответил уклончиво. По его словам, в их числе как перенос и удешевление, так и замена финансирования государством на финансирование из средств Евросоюза.

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