ВИДЕО | Мартин Хельме: правительству удалось сэкономить более чем на 50 миллионов

По заверению Хельме, были найдены и миллионы евро для того, чтобы выполнить и некоторые обещания.

Помимо работников социальной сферы, а также внутренней безопасности, образования и культуры, на повышение зарплат могут надеяться и низкооплачиваемые работники общественного сектора.

Внеочередное повышение пенсий в размере 7 евро, по словам Хельме, это не выполнение предвыборного обещания центристов, но "шаг в этом направлении".

Хельме также отметил прогресс в финансировании науки, размер которого в бюджете 2020 года составит 0,74 процента, на 0,03 процента больше, чем в этом году.

На вопрос, какие инвестиции правительство решило отложить, Хельме ответил уклончиво. По его словам, в их числе как перенос и удешевление, так и замена финансирования государством на финансирование из средств Евросоюза.