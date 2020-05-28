ВИДЕО | Мартин Хельме подозревает производителей клубники в налоговых преступлениях и хочет, чтобы ими занялись налоговики

Хельме сказал на пресс-конференции правительства, что появился интересный феномен: селяне говорят о том, что платят рабочим среднюю по Эстонии зарплату, но из годовых экономических отчетов видно, что налогов за рабочую силу поступило очень мало. "Или эти разговоры о нехватке рабочей силы не отвечают действительности, или трудовые ресурсы использованы так, что государству не заплатили налогов".

Министр встретится на следующей неделе с руководством Налогового департамента и хочет, чтобы налоговики основательно разобрались, имеют ли место налоговые преступления.

Позже Хельме также сказал Delfi, что "импортёры" рабочей силы предприняли в последнее время шаги, чтобы продавить свою повестку дня — они просто наняли PR-фирму, которая этим занимается.

Что касается возможных налоговых злоупотреблений, то Хельме отметил, что дисциплина в уплате налогов за рабочую силу — всегда в приоритете, как и вся тема с зарплатой в конвертах. "Иностранная рабочая сила так или иначе была отдельной большой головной болью".

Министр сказал, что до сих пор внимание было направлено на проверку строительной сферы, но сейчас видно, что там рабочая сила освободилась, проблем стало меньше, благодаря чему теперь фокус можно сместить на контроль производителей клубники.

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